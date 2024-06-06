«الخارجية» تحذر المتجهين لأداء الحج بتأشيرة زيارة: معرضون للحبس والغرامة

أفادت وزارة الخارجية، بأنه تلاحظ أن أعدادا كبيرة من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، موضحة أن هذا يخالف القواعد التنظيمية للحج، ويعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات السعودية، لمنع وقوع أي مخالفات أو عقوبات تجاه المصريين في المملكة.

تطبيق عقوبات كبيرة على المخالفين

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام 1445 هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة 10 آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة في هذا الشأن.

سجن وغرامة للمخالفين

وقررت السلطات السعودية معاقبة كل من ينقل حجاج مخالفين بدون تصريح حج بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، وكذا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً.

وشددت وزارة الخارجية على المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنباً للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.