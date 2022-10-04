جلا هشام: بطوَّر نفسي وموهبتي الفنية.. بس مش عايزة أقع في فخ الاستحواذ

أكدت الفنانة جلا هشام أنها تسعى للحصول على كورسات وحضور ورش في التدريب حتى لا تقف في مكانها «بحاول في اللي جاي إني أخد ورش أكتر عشان نفسي مفضلش واقفة في نفس الحتة عشان ده ناس كتير بتقع فيه وبتقول أنا مبروحش اختبارات أدوار لكن السكريبت بيجي لي على البيت فخلاص».

عايزة أحس بالتطور بعد كل بروجيكت

وأوضحت جلا هشام خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها تبحث دائمًا عن التطور بعد كل عمل ومشروع فني تقدمه «عايزة أحس بالتطور بعد كل بروجيكت»، مؤكدة على حرصها بعدم الوقوع في فخ الاستحواذ على الأعمال والمشاركة في كل عمل يُعرض عليها بسبب رفض مشاركة البعض لها في بعض الأدوار الفنية.

وتابعت جلا هشام: «مش عايزة أقع في الفخ بتاع أشتغل في كل حاجة عشان أنا محرومة وعايزة أخد كله ومش عايزة أعمل كده وعايزة أنقي قوي ومش عايزة أعمل حاجات هي هي»، مشيرة إلى أنها قد تعاني بسبب عدم وجود الخبرة اللازمة لكشف أوجه الاختلاف في الشخصيات الفنية التي تشبه بعضها بعض.