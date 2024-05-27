جلا هشام تكشف تفاصيل دورها في مسلسل دواعي السفر

حصلت الفنانة جلا هشام على إشادات كثيرة من الجمهور بعد ظهورها في مسلسل دواعي السفر، إذ أن شخصيتها تدور حول سيدة حامل، وتشعر بتغيرات مستمرة في جسدها، وحالتها المزاجية.

جلا هشام تتحدث عن مسلسل دواعي السفر

وقالت الفنانة جلا هشام لـ«الوطن»: «أجسد دور صديقة أمير وهو صغير، ومتزوجة من صديقه، وحامل، وأمر بهرومانات الحمل، وهذ شيء غريب وصعب جدا».

وعن الاستعدادات للشخصية، قالت: «صديقتي بالصدفة كانت حامل في نفس الشهر اللي كنت بصور فيه المسلسل، وكنت عندها في البيت، كما لدي صديق دكتور نساء وتوليد، كنت باستمرار أوجه له أسئلة على تفاصيل الحمل».

أحداث مسلسل دواعي السفر

تدور حلقات مسلسل دواعي السفر في 10 حلقات، حيث تعرض حلقتان يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر منصة WATCH IT، حول أهمية الصداقة في علاج المشكلات النفسية، من خلال العلاقة التي تنشأ بين الشاب ويجسده الفنان أمير عيد وجاره الذي يجسده الفنان كامل الباشا، ليجد كل منهما ضالته في الآخر.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد، وكامل الباشا، ونادين، وجلا هشام، وأحمد غزى، وأيمن الشيوي، ومن إخراج وتأليف محمد ناير.