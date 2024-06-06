فيلم ولاد رزق 3 ينافس في موسم عيد الأضحي بـ «الضربة القاضية»

يحتفل أبطال فيلم أولاد رزق 3 بالعرض الخاص للفيلم بإحدى القاعات في منطقة التجمع الخامس بحضور أبطاله وصناعه، إذ قرر القائمون على العمل عرض الفيلم وبعدها يتمّ عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الفيلم وتفاصيل بحضور الفنانين ووسائل الاعلام والصحافة وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

عوامل نجاح فيلم ولاد رزق 3 في موسم أفلام عيد الأضحى

ويُعد فيلم ولاد رزق 3 من أقوى الأفلام في سلسلة فيلم ولاد رزق، لما يتضمنه من مشاهد متعددة من الأكشن والمعارك بأقوى التقنيات على مستوى الوطن العربي.

ويضم في بطولته عددا كبيرا من نجوم الصف الأول مجتمعين لأول مرة في عمل سينمائي واحد من بينهم أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، بالإضافة لوجود الملاكم العالمي تايسون فيوري، والذى يجعله مؤهلا للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

إيرادات فيلم ولاد رزق 2

وقال محمود الدفراوي مدير التوزيع السينمائي لـ«الوطن» إن فيلم ولاد رزق 2 حقق إيرادات تجاوزت 88 مليونًا و120 ألف جنيه في شباك تذاكر الإيرادات، فهل يتجاوز فيلم ولاد رزق 3 ما حققه الجزء السابق؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة بعد عرض الفيلم في دور العرض السينمائية.

قصة وأبطال فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول أولاد رزق ورحلتهم بعد 3 سنوات من الابتعاد عن أعمال الجريمة، ولكن تجبرهم الظروف على العودة لها، فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ أقوى وأخطر عملية إجرامية لأولاد رزق، ويأخذون عهد على أنفسهم على أن تكون آخر عملية لهم.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين وهم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وسيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.