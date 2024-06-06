أسعار الذهب اليوم الخميس 6-6-2024 خلال التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن تحديث جديد في أسعار المعدن الأصفر، اليوم الخميس 6-6-2024، خلال التعاملات المسائية، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة 3150 جنيهًا للشراء و3130 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

ومع دخول مواسم الأعياد يتزايد الطلب على شراء الذهب بسبب ارتباط تلك المواسم بالزواج والخطوبة، ما يسهم في رواج الذهب خاصة عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

ترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، وهي كالتالي:

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة، 3150 جنيهًا للشراء و3130 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، 3600 جنيهًا للشراء و3577 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2700 جنيه للشراء و2683 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، 2100 جنيه للشراء، و2086 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة، 25 ألفًا و200 جنيه.