قناة مجانية تنقل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو.. «اتفرج من أي مكان»

يترقب جمهور الكرة المصرية اللقاء الرسمي الأول لمدرب منتخب مصر حسام حسن، في تصفيات كأس العالم، لذا يهتم عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة قناة مجانية تنقل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو، لمتابعة اللقاء من أي مكان، لمن لا يحالفهم الحظ بالتواجد في استاد القاهرة في الساعة الـ10 مساء اليوم لمتابعة المباراة.

قناة مجانية تنقل مبارة مصر أمام بوركينا فاسو

والقناة المجانية التي تنقل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو، المقرر إقامتها في العاشرة مساءً، راديو ON تايم سبورت إف إم On Sport 93.7 FM عبر بث مباشر أونلاين، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورتس البث الأرضي، ما يساعد الملايين من عشاق الكرة لمتابعة المباراة.

كما تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة حصريا.

معلومات عن لقاء مصر وبوركينا فاسو

وتقام مباراة مصر أمام بوركينا فاسو، على استاد القاهرة بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويذكر أن مباراة مصر وبوركينا فاسو هي اللقاء الرسمي الأول تحت قيادة حسام حسن بعد خوض مباراتين وديتين في مارس الماضي، بعدها يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.