مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا تتحدى مخطط عزلها دوليا بمنتدى بطرسبرج

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن نسخة منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الحالية لهذا العام، تعتبر من أهم نسخ المنتدى حسب رأي الخبراء.

وأضاف «مشيك»، أن المنتدى هذا العام تناول عددا من التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دعوة روسيا إلى ضرورة استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

استقرار العالم مرتبط بالشرق الأوسط

وأضاف مشيك، خلال حديثه لبرنامج «المراقب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية رشا عماد، أن قراءة روسيا تؤكد أنه لا يمكن حدوث استقرار في العالم دون استقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه تم خلال هذا المنتدى إبرام العديد من الاتفاقات بين روسيا ودول تصفها موسكو أنها صديقة في مشاريع استثمارية وتجارية.

أهداف روسيا من منتدى بطرسبرج

وواصل مراسل القاهرة الإخبارية: «الجانب الروسي يريد من خلال هذا المنتدى، تحقيق بعض الأهداف السياسية والجيوسياسية، حيث فرض الغرب عقوبات على روسيا شملت جميع أطياف المجتمع الروسي، وتريد موسكو من المنتدى أن تؤكد مقدرتها على مواجهة العقوبات الغربية وأن المشروع الأمريكي بعزل روسيا تم إفشاله من قبل السلطات الروسية، وعدد الدول المشاركة في هذا المنتدى دليل على صحة وجهة النظر الروسية».