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أول صور من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:47 م | الخميس 06 يونيو 2024
حفل زفاف جميلة عوض واحمد حافظ

حفل زفاف جميلة عوض واحمد حافظ

يقام حاليا حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، والمونتير أحمد حافظ، في أحد الأماكن الأثرية بمنطقة القاهرة الكبرى.

حفل زفاف جميلة عوض

وسلّم المخرج عادل عوض، ابنته جميلة عوض إلى زوجها أحمد حافظ منذ قليل، لتبدأ حفل الزفاف بعدها.

ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، العديد من نجوم الوسط الفني، أذ أن الثنائي لديهما علاقات كثيرة مشتركة.

تشديدات أمينة حول حفل زفاف جميلة عوض

وكان «الوطن» علم من مصادره الخاصة، أنّ جميلة عوض، قررت فرض تشديدات تنظيمية، حول مكان حفل الزفاف، خوفًا من دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، كما قررت إقامة الحفل بعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام.

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