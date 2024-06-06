موعد إجازة عيد الأضحى بالسعودية للقطاع الخاص.. 4 أيام مدفوعة الأجر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص، والتي ستكون 4 أيام مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت 15 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو.

موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غد الجمعة 7 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت 15 يونيو وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو.

إجازة عيد الأضحى بالسعودية للقطاع الخاص

وستكون إجازة عيد الأضحى بالسعودية للقطاع الخاص وغير الربحي 4 أيام فقط تبدأ من يوم السبت 15 يونيو الموافق 9 ذي الحجة، الموافق لوقفة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، وذلك حسبما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وسيكون للعاملين في القطاع الخاص إجازة تبدأ مع العطلة الأسبوعية يوم الجمعة، فيما تحل إجازة العيد يوم السبت ولمدة 4 أيام، تنتهي الثلاثاء، ويعود الدوام الأربعاء 19 يونيو.

إجازة عيد الأضحى بالسعودية

وكان وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، أعلن وصول ما يقارب 1.2 مليون حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية اليوم الخميس، فيما استعدت الوزارة لموسم حج هذا العام 1445هجريًا منذ نهاية موسم حج العام الماضي، لافتًا إلى إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والحملات الوهمية، وممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى السعودية بتأشيرات زيارة، وذهبوا لأداء فريضة الحج دون تصريح، مؤكدة أن ذلك يخالف القواعد التنظيمية للحج، ويعرضهم للعقوبات المقررة من جانب السلطات السعودية، والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة.