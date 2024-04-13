اختلاف في موعد عيد الأضحى بين الدول العربية.. الحسابات الفلكية أم قرار السعودية؟

كشفت مصادر في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة اختلاف الدول العربية والإسلامية في موعد عيد الأضحى المبارك 2024.

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول أيام العيد سيكون 16 يونيو المقبل، ولكن الرأي النهائي يكون للمملكة العربية السعودية، نظرًا لارتباط موعد عيد الأضحى بنسك الحج الأعظم، وكذلك وقفة عرفات وأن العيد يكون موحدًا بمختلف الدول العربية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وتابعت المصادر أن اختلاف موعد عيد الأضحى في بعض الدول الإسلامية، عن موعده في المملكة العربية السعودية، يكون نظرًا لاختلاف التوقيت، وأن هناك فرقًا في الساعات يزيد عن 7 ساعات، ولكن في الأغلب يكون وفقًا لما يتم تحديده من قبل المملكة العربية السعودية في غالبية الدول

أكدت المصادر أن ما يتم الإعلان عنه يكون وفقًا للحسابات الفلكية، سواء لموعد غرة شهر ذي الحجة أو وقفة عرفات أو عيد الأضحى المبارك.