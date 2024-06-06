الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأن غدًا الجمعة هو أول أيام شهر الحج، والسبت 15 يونيو هو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رؤية هلال ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ، وطالبت ممّن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتستقبل السعودية أفواج حجاج بيت الله الحرام الذين يصلوا البلاد برًا وبحرًا وجوًا لأداء مناسك فريضة الحج، في أجواء روحانية عالية يسودها الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة.