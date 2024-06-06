خبير تحكيمي يحسم جدل وجود ركلة جزاء لـ تريزيجيه أمام بوركينا فاسو

تحدث جهاد جريشة الخبير التحكيمي، عن خطأ من جانب حكم اللقاء، خلال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في الوقت الحالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جهاد جريشة: ركلة جزاء صحيحة لتريزيجيه تغاضى حكم اللقاء عن احتسابها

وأكد جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت: «أن حكم اللقاء، تغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة أمام منتخب بوركينا فاسو خلال اللقاء، الذي يجمع المنتخبين في الوقت الحالي، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أنه اتخذ قرارا خاطئا باحتساب الكرة ركلة ركنية، رغم أن الحارس أعاق لاعب منتخب مصر، ولم يلمس الكرة».

وتشير النتيجة في الوقت الحالي إلى تقدم منتخب مصر، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمود حسن تريزيجيه، في شباك منتخب بوركينا فاسو في المباراة المقامة في الوقت الحالي على ستاد القاهرة، بحضور جماهيري كبير.

هل يستحق المنتخب المصري ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ #مصر_بوركينافاسو pic.twitter.com/U7VlEsAljt — SSC (@ssc_sports) June 6, 2024

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الانتصار أمام بوركينا فاسو، من أجل الاقتراب خطوة من التأهل إلى بطولة كأس العالم خلال الفترة المقبلة.