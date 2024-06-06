قبل مواجهة منتخب مصر.. سبب غريب وراء تسمية بوركينا فاسو بهذا الاسم

العديد من البلاد حول العالم، تحمل أسماء غريبة، وربما يكون اختلافات الثقافات واللغات، من الأسباب الرئيسية للدهشة عند معرفة هذه الأسماء، ومن ضمن البلدان التي يستغرب الناس اسمها دولة بوركينا فاسو، التي تتواجد داخل قارة إفريقيا، فمن المؤكد أن ذلك الاسم ورائه حكاية مدهشة.

معنى بوركينا فاسو

يجهل الكثيرون أن هذا الاسم تم اختياره حديثًا منذ عقود قريبة، ووفقًا لما نشر في موقع «afrolegends»، في عام 1984، قرر توماس سانكارا رئيس الدولة حينها، تغير اسم البلاد، لاسم يعبر عن هوية الدولة وشعبها، ووقع الاختيار على اختيار كلمتين من اللغتين الرئيسيتين في البلاد موسى وديولا، وتعني كلمة «بوركينا» بلغة موسى بالرجال الشرفاء، وتعني كلمة «فاسو» في لغة ديوالا «الوطن»، ليكون معنى بوركينا فاسو «وطن الرجال الشرفاء».

فولتا العليا

كان هذا الاسم، هو الذي أطلقه الاستعمار الفرنسي، على بوركينا فاسو، ووقع الاختيار على هذا اسم فولتا العليا، نسبة للمنطقة الواقعة أعلى نهر فولتا، لم يكن للاسم صلة قوية بالبلاد، لذا كان من الضروري تغيره، وهذا ما تم بعد سنوات من الاستقلال من الاستعمار.

مواجهة منتخب مصر

مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يطمع كلا الفريقين في الفوز بهذا اللقاء، لزيادة فرص التأهل للمونديال، ويستضيف ملعب ستاد القاهرة.