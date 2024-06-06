«الأرصاد»: استمرار الموجة الحارة غدا مع النزول بمعدل درجتين بدءا من السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم ذروة موجة ارتفاع قيم درجات الحرارة، الذي وصلت في الظل إلى 41 درجة مئوية، ونوهت بها الهيئة العامة للأرصاد عن هذه الموجة منذ بداية الأسبوع، ووصلت درجات الحرارة العظمى في بعض مناطق الصعيد إلى 48 درجة مئوية، وكانت الأجواء شديدة الحرارة بالنهار.

التأثر بكتل هوائية من الخليج

أضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجمهورية تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة مقبلة من صحراء شبه الجزيرة العربية، التي أدت إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة أعلى بنحو 6 درجات مئوية.

الجمعة ذروة الارتفاع في درجة الحرارة

وواصلت: «من المتوقع أن يكون غدًا الجمعة ذروة الارتفاعات في درجة الحرارة، درجة الحرارة العظمى في القاهرة في وقت الظهيرة تصل إلى 41 درجة مئوية، في الأقصر وأسوان 47 درجة مئوية خلال فترة النهار، وأجواء الليل تكون مائلة لارتفاع درجات الحرارة، ومن يوم السبت سيستمر الارتفاع ولكن مع الانخفاض عن يوم الجمعة بمعدل درجتين».