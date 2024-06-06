الأرصاد تعلن درجات حرارة قياسية في طقس اليوم: محافظة اقتربت من 50 درجة.. عاجل

طقس شديد الحرارة يسيطر على حالة الطقس خلال ساعات النهار، وذلك في ظل الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد بسبب تأثير الكتل الهوائية الحارة، التي تتعرض لها البلاد.

أسوان تسجل أعلى درجة حرارة مؤية

وفي ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجة الحرارة العظمى اليوم في الظل سجلت 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما سجلت 48 درجة مئوية على أسوان، لافتة إلى استمرار هذه الأجواء شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء.

ويعتبر وصول درجة حرارة أسوان 48 درجة هو أعلى درجة حرارة سجلتها المحافظة منذ بداية فصل الربيع 2024 والأعلى بين المحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غدا طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء ويكون معتدلاً على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة الخميس 6 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.