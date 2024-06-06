تنطلق امتحانات نهاية العام للصف الثالث الثانوي 2024 خلال الأسبوع المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو، فيما يهتم آلاف الطلاب بالشعبتين العلمي والأدبي بمعرفة شروط منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2024، التي يجرى التقديم لها حتى نهاية الشهر الجاري.

شروط منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز شروط منحة الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة 2024، وفقًا للموقع الرسمي للجامعة.

أوضحت الجامعة الأمريكية يتم التقديم على منحة الدراسة في صفوفها لجميع الشعب العلمية بعد الثانوية العامة، من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).

وحددت الجامعة عدة شروط يحب توافرها في الراغبين بالالتحاق بصفوفها، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون الطالب مصري وخريج المدارس الحكومية، والتجريبية، ومدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والنيل للعام الدراسي 2023-2024.

- أن يكون الطالب حاصل على درجات متميزة في المرحلة الثانوية.

- أن يكون الطالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية.

- استيفاء متطلبات القبول في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- اجتياز الطالب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة و5.5 درجة في الكتابة، أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بمجموع كلي لا يقل عن 62 درجة و17 درجة في الكتابة.

- يجب أن لا يمر أكثر من عامين في اليوم الأول من الفصل الدراسي للمتقدمين.