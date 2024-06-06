تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بختام التعاملات.. عيار 21 بكام؟

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في ختام التعاملات اليوم الخميس 6-6-2024، بقيمة 5 جنيهات، وذلك وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب عالميًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة 3145 جنيهًا للشراء و3125 جنيهًا للبيع مقارنة بما كانت عليها الأسعار في منتصف التعاملات 3150 جنيها للشراء و3130 جنيها للبيع، وتشهد أسعار الذهب رواج في عمليات الشراء بسبب ارتباط موسم الأعياد بالزواج والخطوبة.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب في ختام التعاملات بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، وهي كالتالي:

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة، 3145 جنيهًا للشراء و3125 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، 3694 جنيهًا للشراء و3571 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2696 جنيه للشراء و2671 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، 2097 جنيها للشراء، و2083 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة، 25 ألفًا و160 جنيها.