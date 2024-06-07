أحمد سعد يحيي حفل زفاف جميلة عوض (فيديو)

شاركت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو من حفل زفاف جميلة عوض، الذي يقام حاليا في منطقة القلعة.

وظهر خلال الفيديو الفنان أحمد سعد يغني «ايه اليوم الحلو ده»، الذي تفاعل معه العروسان، والحضور وكان أبرزهم أحمد فهمي، وأحمد داوود، وعمرو يوسف.

وفرضت جميلة عوض تشديدات تنظيمية حول مكان حفل الزفاف، خوفًا من دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، كما قررت إقامة الحفل بعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام.