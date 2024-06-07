طريقة سحرية لتنظيف النجف دون فكه قبل عيد الأضحى في 4 خطوات

تجد ربات البيوت صعوبة في تنظيف التراب من على النجف، نظرًا لبعده عنها، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة سحرية لتنظيف النجف دون فكه في 4 خطوات خلال دقائق، بمكونات سهلة وسريعة، ويعد الخل من مواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل وبسهولة، وسعره مٌوفر للغاية، وقادر على امتصاص أي روائح، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، لذلك فهو آمن على النجف، وفقًا لموقع «architectural digest».

مكونات التنظيف

سائل جل منظف منزلي

كوب خل

كوب ماء فاتر

قطعة قماش نظيفة.

قطعة قماش نظيفة مبللة.

فرشاة ناعمة.

مجفف الشعر حال وجد.

قفازات لليدين.

سلم.

خطوات تنظيف النجف دون فكه

- الخطوة الأولى لتنظيف النجف دون فكه: قبل البدء في تنظيف النجف، أولاً يجب فصلها عن مصدر الكهرباء، لتجنب أي مخاطر محتملة وضمان السلامة.

- الخطوة الثانية: يشغل مجفف الهواء على أقل سرعة على الهواء البارد، ويسلط عن بعد للنجفة، للتخلص من التراب، وابدأي في التنظيف من الأعلى إلى الأسفل، ومن الداخل إلى الخارج، وكرري الخطوة السابقة للتخلص من الأتربة في النجف الجانبي أو العلوي في السقف.

- الخطوة الثالثة: استخدمي فٌرشاة ناعمة لإزالة الأتربة المتراكمة في الأماكن الصعبة، واصعدي على السلم ونظفي الجزء الخارجي للنجفة بقطعة قماش مٌبللة بالصابون السائل، وامسحها بالإسفنجة بعدها وبالفرشاة الناعمة.

- الخطوة الرابعة: بللي قماشة بالخل وامسحي بها النجف برفق بعد مسح التراب منها أولاً حتى لا يتكتل عليها، أو خففي ملمع الزجاج بالقليل من الماء ويرش على النجف ببخاخ من أعلى لأسفل، ويفرد تحت النجفة قماشة كبيرة وتترك النجف لتصفى ما بها من ملمع دون الحاجة لمسحها.