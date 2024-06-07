مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط

خالفت المغرب مُعظم الدول العربية في استطلاع هلال شهر ذي الحجة، بسبب بدء شهر ذي القعدة متأخرًا عن باقي الدول، إذ أعلنت وكالة الأنباء المغربية استطلاع الهلال اليوم الجمعة 7 يونيو، كما أعلنت عن عطلة عيد الأضحى المبارك التي تصل إلى يومين فقط.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استطلاع هلال ذي الحجة اليوم الجمعة، على أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد 16 يونيو، أو الاثنين 17 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الاثنين 17 يونيو، أو الثلاثاء 18 يونيو.

إجازة العيد في المغرب.. يومان فقط

ووفقًا لما أعلنته الحكومة المغربية، فأيام إجازة عيد الأضحى المبارك يومان فقط، وهما أول وثاني أيام عيد الأضحى فقط، ويكون يوم وقفة عرفات وباقي أيام العيد، دوام كامل للعاملين في القطاع الحكومي بالمغرب.

ونشرت وسائل إعلام مغربية، أنه من الممكن أن تمنح الحكومة أيامًا إضافية أخرى، خاصة وأن العودة إلى العمل تكون في منتصف الأسبوع، وهو ما يُسبب ازدحامًا مروريًا، كما طالبت بعض النقابات تمديد عطلة عيد الأضحى، في حال حلوله يوم 17 يونيو الجاري.

السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

وكانت السعودية، أعلنت أمس الخميس ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه فاليوم الجمعة 7 يونيو أول أيام ذي الحجة، والسبت 15 يونيو وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.