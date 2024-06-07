مولودية يواجه شباب بلوزداد في قمة الجولة 28 بالدوري الجزائري

تنطلق الجولة الـ28 من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس» بـ8 مواجهات في نفس التوقيت، أهمها مباراة القمة بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد على ملعب «نيلسون مانديلا»، وتقام جميع اللقاءات في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق مولودية الجزائر، الذي حسم لقب بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس»، مباراة قمة الجولة 28 مع شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، بتعادل إيجابي مع شبيبة القبائل بنتيجة 1-1، على ملعب «1 نوفمبر1954» في تيزي وزو، بالجولة 27 للمسابقة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 61 ويحتل المركز الأول.

فوز بلوزداد على مولودية البيض

وفي المقابل، يخوض بلوزداد مباراة المولودية، بفوز على نظيره مولودية البيض، بهدف دون رد على ملعب «20 أوت (أغسطس) 1955»، بالجولة 27 ليرتفع رصيده إلى 49 نقطة، ويستقر في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الجزائري.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة 28 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، يلتقي النادي الرياضي القسنطيني، ثالث الترتيب برصيد 49 نقطة، نظيره نادي مولودية وهران «14» برصيد 32 نقطة على ملعب «عمار حمام».

ويدخل النادي الرياضي القسنطيني مباراة مولودية وهران، بتعادل إيجابي مع اتحاد العاصمة بهدف لمثله على ملعب «الشهيد حملاوي» في مباراة مؤجلة من الجولة 24، فيما حقق المولودية الفوز بنتيجة 1-0 على نظيره بن عكنون بملعب «أحمد زبانة»، في الجولة 27 لمسابقة الدوري الجزائري.

مواجهات الدوري الجزائري اليوم

وتأتي بقية مباريات الجولة 28 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس» كالتالي:

-الاتحاد الرياضي السوفي × خنشلة على ملعب «أول نوفمبر 1954».

- نجم شباب مقرة × بارادو على «الملعب البلدي بمقرة».

- بن عكنون × وفاق سطيف بملعب «20 (أوت) أغسطس 1955».

- شبيبة الساورة × اتحاد العاصمة بملعب «20 (أوت) أغسطس 1955 ببشار».

-أولمبي الشلف × شبيبة القبائل على ملعب «محمد بومزراق».

-مولودية البيض × اتحاد بسكرة على ملعب «زكريا مجدوب».