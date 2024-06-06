ماذا تفعل المرأة الحائض أثناء أداء مناسك الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «ماذا تفعل المرأة إذا فاجأها العذر الشرعي عند أداء مناسك الحج؟».

وأضاف «عثمان»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «ولا أي حاجة، لأن الإحرام لا علاقة بالحيض والنفاس، الطهارة الكبرى، هتعمل الإحرام وتروح الفندق، وبعد رفع العذر تروح المسجد وتعمل العمرة».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو الحج تعمل كل حاجة من المناسك زى الوقوف بعرفة ورمى الجمرات والسعى، إلا الطواف، لأنه يحتاج إلى طهارة، تأجله لأنه لا بد له من طهارة».