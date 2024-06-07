مسؤولون روس: الولايات المتحدة تشعر بالعجز ونشفق على بايدن

مع احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية جراء عزم أوكرانيا ضرب العمق الروسي، تبادلت روسيا وأمريكا التصريحات الهجومية، إذ شن مسؤولون روس هجوما مكثفا على الإدارة الأمريكية، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته.

ماذا قال بوتين عن بايدن؟

وقال فلاديمير بوتين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمثل المدرسة السياسية القديمة ويمكن التنبؤ بتصرفاته، وجدد بوتين هذا التصريح خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية في بطرسبورغ خلال المنتدى الاقتصادي الدولي، موضحا أن توقع هجمات من جانب بايدن بناء على تصريحات سابقة له.

لافروف: أشفق على بايدن لأسباب إنسانية

فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استيائه من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عدم السماح لأوكرانيا بمهاجمة موسكو أو الكرملين.

وصرح لافروف في مقابلة مع قناة «روسيا-1»، بأنه يشعر بالانزعاج وعدم الرضا لأنه يجد نفسه يضطر إلى التعليق على سلوك بايدن، كما وصفه بأنه شخص يثير الشفقة لأسباب إنسانية، وأنه من الصعب فهم كيف تنشأ الأفكار في رأسه وتتحول إلى تصرفات.

بايدن يغير تصريحاته

وفي تصريحات سابقة، أعلن بايدن أنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تشن ضربات على موسكو بما في ذلك الكرملين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعط الإذن لأوكرانيا بمهاجمة أهداف في الأراضي الروسية، وقد سمح بايدن الأسبوع الماضي لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية في منطقة خاركوف وتنفيذ ضربات محدودة.

الإهانات الأمريكية لروسيا تعكس عجز الولايات المتحدة

من جانبه، أعرب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، عن استيائه من الإهانات الأمريكية لروسيا، معتبرًا أنها تعكس يأس الولايات المتحدة وعجزها عن فرض إرادتها على الشعوب الأخرى.