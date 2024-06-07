أديرة الفيوم تغلق أبوابها استعدادا للاحتفال بعيد القديس الأنبا إبرام

أعلنت أديرة الفيوم التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غلق أبوابها في الفنرة من 7 يوينو الجاري وحتى 10 يونيو، استعدادا للاحتفال بعيد القديس الأنبا إبرام.

أديرة الفيوم تغلق أبوابها في هذا الموعد

وأعلن دير الأنبا إبرام بالفيوم استمرار الدير في استقبال الزائرين يومي الجمعة والسبت 7 8 يونيو، من داخل الإيبارشية أو خارجها خلال الاحتفالات السنوية للدير بنهضة القديس الأنبا إبرام، أما بالنسبة ليومي الأحد والاثنين 9 و10 يونيو ستقتصر الزيارة على حاملي الدعوات من أبناء إيبارشية الفيوم فقط.

واعتذر الدير عن استقبال زيارات من خارج الإيبارشية سواء أفراد أو مجموعات أو رحلات، ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات في آخر يومي الاحتفال، بحسب ما أعلنه الدير.

كما اعتذر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم عن استقبال الزائرين، يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو الجاري، حيث تقتصر الاحتفالات في هذا اليوم على المدعوين للاحتفال والرهبان، في إطار الاستعداد لزيارة البابا تواضروس الرعوية.

وبدأت أديرة الفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، احتفالات عيد الأنبا إبرام والذي تحتفل الكنيسة بعيده سنويًا في 3 بؤونه، بحسب التقويم القبطي والذي يحضره الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، ومشاركة عدد من الأساقفة.