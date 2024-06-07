رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أديرة الفيوم تغلق أبوابها استعدادا للاحتفال بعيد القديس الأنبا إبرام

كتب:

مريم شريف
10:49 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
الأديرة القبطية

الأديرة القبطية

أعلنت أديرة الفيوم التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غلق أبوابها في الفنرة من 7 يوينو الجاري وحتى 10 يونيو، استعدادا للاحتفال بعيد القديس الأنبا إبرام.

أديرة الفيوم تغلق أبوابها في هذا الموعد 

وأعلن دير الأنبا إبرام بالفيوم استمرار الدير في استقبال الزائرين يومي الجمعة والسبت 7  8 يونيو، من داخل الإيبارشية أو خارجها خلال الاحتفالات السنوية للدير بنهضة القديس الأنبا إبرام، أما بالنسبة ليومي الأحد والاثنين 9 و10 يونيو ستقتصر الزيارة على حاملي الدعوات من أبناء إيبارشية الفيوم فقط.

واعتذر الدير عن استقبال زيارات من خارج الإيبارشية سواء أفراد أو مجموعات أو رحلات، ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات في آخر يومي الاحتفال، بحسب ما أعلنه الدير.

كما اعتذر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم عن استقبال الزائرين، يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو الجاري، حيث تقتصر الاحتفالات في هذا اليوم على المدعوين للاحتفال والرهبان، في إطار الاستعداد لزيارة البابا تواضروس الرعوية.

وبدأت أديرة الفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، احتفالات عيد الأنبا إبرام والذي تحتفل الكنيسة بعيده سنويًا في 3 بؤونه، بحسب التقويم القبطي والذي يحضره الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، ومشاركة عدد من الأساقفة.

اقرأ المزيد:

الكنيسة تفتتح مهرجان الأسرات الجامعية 2024 بمدرسة رمسيس كوليدج

البابا تواضروس: حقيقة الإخوان ظهرت عندما اعتدوا على الكنيسة

الكنيسة الإنجيلية تشارك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بـ170 ألف جنيه

البابا تواضروس يكشف تفاصيل تصدى الأنبا باخوميوس لمخطط الإخوان ضد الكنيسة

بحضور قيادات «المتحدة».. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بدخول العائلة المقدسة أرض مصر

الكنيسة الأسقفية تنظم برنامج «أساسيات المشورة» للخدام والقادة

تفاصيل احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر اليوم
بقلم مريم شريف