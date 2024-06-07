الكنيسة تفتتح مهرجان الأسرات الجامعية 2024 بمدرسة رمسيس كوليدج

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، افتتاح مهرجان الأسرات الجامعية «ليكن نور 2024» وذلك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو2024 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بمدرسة رمسيس كوليدج - غمرة.

ويشهد الحفل حضور الآباء الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وبمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشخصيات العامة، الفنية والإعلامية والرياضية.

برنامج الاحتفال

وتتضمن فعاليات اليوم بحسب ما أعلنت الكنيسة عددًا من الكلمات الروحية مع لفيف من الأباء الأساقفة وعروضٍ فنية متنوعة لمواهب شباب الأسرات من عروض كورالات ومسارح متنوعه، إضافة إلى أضخم الألعاب (INFLATABLE GAMES) ومسابقات مائية بجانب ألعاب (متميزة لمجموعة رائعة وفريدة من Sports Team) وألعاب تانيه مفاجأة.

كما يضم برنامج اليوم مسابقة اكتشاف المواهب (Open Mic) وجوائز قيمة للفائزين، فوتو سيشن مميز بواسطة مصوريين محترفين، مطعم الوجبات السريعة، كانتين مجهز، معارض المنتجات اليدوية والاكسسوارات ومنتجات أخري متنوعة.