بحضور قيادات «المتحدة».. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بدخول العائلة المقدسة أرض مصر

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام، بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بطريقة مُختلفة ومُميزة من خلال عرض فيلم وثائقي مُميز بعنوان «أم الدنيا 2».

يأتي هذا الفيلم احتفالا بهذا العيد السيدي في الكنيسة، حيث يستعرض تاريخ مصر منذ العام 1 ميلادية، مُسلطاً الضوء على رحلة العائلة المقدسة ودُخولها إلى أرض مصر، وما سبقها من أحداث مع الرُومان واليهود، تصويرًا لرسالة السيد المسيح داخل مصر.

ويعرض الفيلم أيضًا وصول القديس مُرقس إلى مصر، وعصر الشُهداء، وبدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، مما يجعله رحلة تاريخية وروحانية تستحق المشاهدة والاحتفاء.

فيلم أم الدنيا

يأتي عرض الفيلم اليوم في الكنيسة بالتزامن مع احتفال الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بحضور البابا تواضروس بناءً على دعوة من نشوى جاد الحق، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية «WATCH IT»، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، ومًمثل منظمة اليونيسكو في مصر، والدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع في الشركة المتحدة، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، وعدد من السفراء الدوليين، والأساقفة والفنانين.

حكاية «أم الدنيا»

تأتي هذه المبادرة كجزء من الترويج للفيلم، حيث نشرت منصة «Watch It» مقطع فيديو للفيلم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مٌعلنة عن بدء عرضه الحصري ابتداءً من 6 يونيو، لتكمل بذلك رحلة حكاية «أم الدنيا» بجزئها الثاني.

يشارك في تقديم هذا الفيلم الوثائقي فريق عمل مميز، حيث تعلق الفنانة سوسن بدر بالأداء الصوتي لشرح الأماكن التاريخية، في حين يتولى محمود رشاد مهمة الإخراج، وقد حقق الجزء الأول من الفيلم ردود أفعال قوية في مصر والوطن العربي، حيث أشاد المشاهدون بالأداء المميز للفنانة سوسن بدر، وبالحس الفني للمخرج محمود رشاد، وبالمعلومات القيمة التي قدمها الفيلم عن الحضارة المصرية القديمة.