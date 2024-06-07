أقوى مذكرة جغرافيا للثانوية الأزهرية 2024.. مراجعة شاملة للمنهج

يستعد طلاب الثانوية الأزهرية لامتحان الجغرافيا، المقرر عقده يوم الأحد 9 يونيو 2024، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المادة ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح، لذا نستعرض في التقرير التالي، مراجعة نهائية لأهم اسئلة مادة الجغرافيا، قدمها مدرس أول الجغرافيا كحلاوي فتحي محمد لـ«الوطن»، لإرشاد الطلبة ومساعدتهم على تجميع أهم نقاط المنهج.

نتناول في التقرير التالي، مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان الجغرافيا للثانوية الأزهرية 2024، ارتكز أهمها في أسئلة اختيارية؛ حول نشأة الحدود السياسية في الجناح العربي الأفريقي والعواصم التي تفتقر عامل الحماية والدفاع وأهم الأدوار الإيجابية لحلف الناتو في القارة الأسيوية، إضافة إلى استعراض مجموعة من الخرائط المهمة.

وركزت المراجعة النهائية من مادة الجغرافيا كذلك، على أسئلة أخرى حول النتائج المترتبة على تمركز الأقليات في مكان ما في الدولة وتغيير نهر الريوجراند لمجراه واتساع حجم السكان بالنسبة للدول لأعضاء التكتلات الإقتصادية، فضلًا عن اسئلة حول المصطلح الجغرافي لعدد من العبارات منها المناطق البحرية المفتوحة للجميع بدون قيود والتي لا تدعى دولة ملكيتها أي مشاع للبشرية، والمنطقة التي تشكل أهمية وذات ثقل اقتصادي أو سكاني أو ثقافي في الدولة لا تقل أهمية عن العاصمة ويعبر عنها بالنواه.