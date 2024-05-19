مذكرة مراجعة نهائية في الجغرافيا للصف الثالث الثانوي.. الوحدة الأولى

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون امتحانات 2024، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المواد الدراسية ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح، لذا نستعرض في التقرير التالي، مراجعة نهائية للوحدة الأولى لمادة الجغرافيا، قدمها مدرس أول الجغرافيا كحلاوي فتحي محمد لـ«الوطن»، لإرشاد الطلبة ومساعدتهم على تجميع أهم نقاط المنهج.

أسئلة متوقعة في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

نتناول في التقرير التالي، مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024، ارتكز أهمها في أسئلة اختيارية؛ حول تفكك الاتحاد السوفيتي وجناحيه الاقتصادي والعسكري، والتقنية التي اعتمدت عليها القيادة المصرية لاستغلال الساحل الشمالي لتحويله إلى دلتا جديدة والدول الأقل تضررًا حال تعرضها للزلزال مقارنة بالمساحة، بإضافة إلى استعراض مجموعة من الخرائط المهمة.

وركزت المراجعة النهائية للوحدة الأولى من مادة الجغرافيا، على أسئلة أخرى حول أهداف الجغرافيا السياسية، وأكثر الدول التي قد تعاني من صعوبة الاتصال بين أجزائها وتتميز بالتنوع المناخي، فضلًا عن تناول الهدف النهائي من دراسة المقومات الطبيعية والبشرية للولايات المتحدة الأمريكية والعامل المشترك الذي يجمع بين الغابات والمرتفعات والأنهار.

واستعرضت مذكرة المراجعة النهائية في الجغرافيا للصف الثالث الثانوي، شكلا تخطيطيا يمثل طرق النقل والمواصلات في دولة معينة، على أن يختار الطالب أي المدن تمثل العاصمة.