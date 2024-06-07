نفوق الكلب «عازف البيانو» يثير تعاطف الملايين.. 9 سنوات من الإبداع

حالة من الحزن سيطرت على «السوشيال ميديا»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نفوق الكلب الذي اشتهر بعزف المقطوعات الموسيقية على البيانو بنفس طريقة البشر، بخلاف تشابه في نفس سلوكيات العزف وفي التعبير عن سعادته، ويأمل صاحبه أن يقيم للكلب حفل وداع في قاعة مشاهير الروك آند رول، في مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو الأمريكية.

الكلب الذي يحمل اسم «بادي ميركوري»، يعد من أشهر الكلاب على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لقدرته على عزف المقطوعات الموسيقية، إذ كان صاحبه يعتاد على تصوير فيديوهات له أثناء عزفه على البيانو، تعكس ملامحه الجميلة، التي تظهر بعض صفات البشر، من خلال تأثره بالموسيقى أثناء العزف، بحسب «CNN».

حالة حزن شديدة تنتاب مالك الكلب

يعيش مالك الكلب حالة حزن شديدة، بعد نفوقه عن عمر ناهز 9 أعوام، إذ أطلق عواءه الأخير بعد إسعاده لملايين البشر، من خلال فيديوهاته على «السوشيال ميديا»، وأطلق عليه الجمهور اسم المطرب والعازف البريطاني فريدي ميركوري، بسبب جلوسه على البيانو بنفس الطريقة.

صدفة تقود الكلب إلى العزف

بدأت قصة الكلب مع عزف البيانو بالصدفة، عندما سمع صاحبه البيانو يعزف بشكل مفاجيء، لذا اتخذ قرارا بتعليمه المقطوعات الموسيقية، من خلال الجلوس على الآلة وأداء بعض الحركات بالضغط والقفز على المفاتيح، ليبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فوز الكلب بمسابقة «جود مورنينج أمريكا»

ظل الكلب لفترة من الوقت يتعلم العزف، حتى استطاع أن يشارك في العديد من البرامج والمسابقات، منها برنامج «ذا تونايت شو»، أحد البرامج الحوارية الأمريكية، وفاز أيضًا بمسابقة برنامج «جود مورنينج أمريكا».