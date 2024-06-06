وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب شهري 50 ألف جنيه شهريا.. اعرف الشروط

كشفت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن وظائف خالية للعمل في وظائف وكلاء مشتريات، للأشخاص الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، بمرتبات تصل إلى 50 ألف جنيها شهريا، حيث تحرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت السفارة الأمريكية تفاصيل الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير المؤهلات والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، وفق الموقع الرسمي للسفارة، كما يلي.

تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية

أوضحت السفارة الأمريكية التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف، حيث بدأ التقديم بها يوم 4 يونيو الجاري، ويستمر التقديم حتى 18 يونيو الجاري، بمرتب يصل إلى 12,627 دولار أمريكي في العام، ما يعادل 50 ألف جنيه مصري شهريا.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه عامين من الخبرة المسؤولة بشكل تدريجي في مجالات المشتريات أو التعاقد أو الاستحواذ أو الشحن أو علاقات البائعين.

- أن يكون لديه المعرفة العامة بالأعمال التجارية وممارسات الشراء التشغيلية القياسية في مصر.

- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وقراءة وكتابة، ويتم اختبار ذلك.

- إجادة اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

- أن يكون لديه مهارات الاتصال والتفاوض الشفهية والكتابية الفعالة.

- يجب اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، واختيار الوظائف المطلوبة والدخول إليها لملء البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف.