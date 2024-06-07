تحرير 318 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من تحرير 318 محضرًا تموينيًا، وضبط لحوم مجهولة المصدر، خلال حملات تفتيشية على الأسواق.

وأعلنت المديرية في بيان، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء، تمكنت بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، من ضبط 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتة إلى أنه جرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

تحرير محاضر تموينية

وأفاد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن تحرير 318 محضرا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة، وفقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفى إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع .

أنواع المخالفات المضبوطة

وتنوعت المحاضر ما بين 189 مخالفات مخابز، و129 مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه من أهم المحاضر التي تحررت «4 محاضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب محال مواد غذائية ومخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، ومحضرين جنح مركز تلا ضد أصحاب محال بقالة بحوزتهما مواد غذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر».

وأكد محافظ المنوفية، على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى تُنفذ بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين .