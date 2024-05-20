تحرير 103 محاضر خلال حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز محافظة الفيوم

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات تموينية موسعة على مختلف مراكز المحافظة، والتي تمكنت من ضبط عدة مخالفات تموينية، إذ جرى تحرير نحو 103 محاضر في مراكز طامية، وإطسا، وسنورس، ومدينة الفيوم، وأبشواي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأكد المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والمخابز، لمتابعة الأوزان والأسعار وصلاحية المعروض، فضلًا عن التأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

تحرير 35 محضرًا في مركز أبشواي

وحررت حملة تموينية من إدارة أبشواي، نحو 35 محضرًا متنوعًا للتجار، والتي تضمنت 5 محاضر نقص وزن، و5 أخرى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 محضرًا متنوعًا، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار الحرة، فضلًا عن 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية بالأسواق الحرة، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية لمناديب المواد الغذائية، ومحضر مواد غذائية منتهية الصلاحية.

تحرير 24 محضرًا في إطسا

وفي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جرى تحرير 24 محضرًا تموينيًا منها 13 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة في إطسا بالإضافة إلى 11 محضرًا آخر في تطون، بينها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتصرف في دقيق مخابز، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود قائمة تشغيل، ومخالفات أخرى.

تحرير 14 محضرًا في سنورس

كما تمكنت حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين سنورس، من تحرير 14 محضرًا متنوعًا، بينها عدم ممارسة النشاط لتجار تموينيين، ومحاضر قيد وهمية ضد تجار تموينيين، وعدم الإعلان عن أسعار السلع والخبز السياحي والسجائر.

تحرير 17 محضرًا بمدينة الفيوم

وشهد قسم بندر ثان الفيوم تحرير نحو 17 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة، تنوعت بين محاضر تجميع 6 شكائر دقيق، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون للمواطنين.

تحرير 13 محضرًا في طامية

وتمكنت حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طامية، من تحرير 13 محضرًا تنوعت بين محاضر نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين.