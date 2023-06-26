أسعار المواشي في سوق بنها اليوم.. انخفاض سعر الكيلو القائم

شهدت أسعار المواشي في سوق بنها الأسبوعي، الذي يعقد اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا، في آخر فرصة لشراء الأضحية من هذا السوق قبل عيد الأضحى، وسط إقبال كبير من المزراعين والمربين والتجار والمواطنين.

أسعار المواشي في سوق بنها اليوم

وأوضح محمد حامد، تاجر، لـ«الوطن»، أن أسعار المواشي في سوق بنها اليوم شهدت انخفاضا كبيرا للكيلو القائم الحي، وذلك لكل أنواع المواشي، مما دفع كثيرا من المواطنين للشراء.

استقرار أسعار المواشي في سوق بنها

وأشار «حامد» إلى أسعار المواشي في سوق بنها ترواحت بين 138 جنيها حتى 155 جنيها للكيلو الحي من العجول، و135 حتى 139 جنيها للبقري الإناث، لافتا إلى تحديد السعر وفق عمر رأس الماشية، وكلما كانت صيرة السن كان السعر أعلى، وتراوح سعر رأس الماشية بين 55 ألفا إلى 60 ألف جنيه.

وأضاف، أنه وفق أسعار المواشي في سوق بنها اليوم بلغ سعر الكيلو القائم الجاموسي الحي من 122 إلى 127 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر الخراف والضأن والماعز بين 160 جنيها إلى 180 جنيها، و180 جنيها حتى 200 جنيه للماعز ولحم الضأن بأنواعهما، بينما بلغ سعر لحوم الجمال الحية 190 جنيها، وسعر الجمل بين 35 ألفا إلى 60 ألف جنيه لأنواع المغربي والرشيدي والسوداني والبلدي.

وذكر «حامد»، عددا من النصائح للمضحين في عيد الأضحى، منها اختيار أضحية لا يقل وزنها عن 150 كيلو، وإطعامها 3 وجبات علف يوميا حتى يوم النحر، وتكون الخضرة والبرسيم ضمن الوجبات الأساسية للحفاظ على درجة حرارة رأس الماشية، خاصة قبل النحر.