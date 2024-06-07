متحف سوهاج يعلن بداية التدريب الصيفي لخريجي عدد من الكليات

أعلن متحف سوهاج القومي فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الصيفية الأولى لعام 2024، والتي ستُقام بالمتحف لخريجي وطلاب كليات «الآثار والترميم والإرشاد السياحي، وآداب تاريخ، والفنون الجميلة والفنون التطبيقية»، لافتًا إلى أنّ الهدف من هذا التدريب هو التعريف برسالة المتاحف، والتعريف بجميع إدارات متحف سوهاج، والإرشاد المتحفي، وأيضًا عمل جولات ميدانية خارج المتحف.

التدريب سيستمر لمدة شهر

وأضاف متحف سوهاج القومي أنّ التدريب الصيفى سيبدأ من يوم الأحد 23 يونيو الجاري، وحتى يوم 21 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنّ من يرغب فى المشاركة فى هذا التدريب من طلاب وخريجيى الكليات المشار لها بعالية فعليه إرسال رسالة إلى الصفحة الرسمية للمتحف عبر «فيسبوك»، موضحا بها الاسم الثلاثي ورقم الهاتف المحمول شريطة أن يكون عليه خدمة «واتساب».

آخر موعد للتسجيل الخميس المقبل

وأشار متحف سوهاج القومي إلى أن آخر موعد لقيام خريجي وطلاب كليات «الآثار والترميم والإرشاد السياحي وآداب تاريخ، والفنون الجميلة والفنون التطبيقية» بالتسجيل في التدريب الصيفي بالمتحف سيكون يوم الخميس المقبل، مطالبا الراغبين في حضور التدريب الصيفي بسرعة التسجيل قبل هذا الموعد.