«تعليم القاهرة» تحذّر طلاب «الإعدادية» من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان

وجّهت مديرية التعليم في القاهرة، تحذيرا لطلاب الصف الثالث الإعدادي، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، تزامنا مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا.

عقوبة الغش بالامتحانات

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وبينها إلغاء الامتحان وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، موجّها الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، كي لا يحرموا من الامتحان.

ووجّهت مديرية التعليم في القاهرة، بتفتيش الطلاب قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية، والتنبيه المشدد على الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

نصائح للطلاب

كما وجّهت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية، كما يلي.

- ثق بنفسك فالثقة بالنفس مفتاح الحياة.

- تخصيص جزء من الوقت للمراجعة والتأكد من حل جميع الأسئلة.

- بعد استلام ورقة الامتحان ابدأ بقراءة الأسئلة وقسم وقت الامتحان علي عدد الأسئلة.

- ليلة الامتحان تخصص للمراجعة السريعة والتركيز الأكثر على حل الأسئلة.

- عند المذاكرة تأكد من عدم وجود أي وسائل للتشتيت مثل الهاتف أو أي أجهزة.