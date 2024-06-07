على طريقة فيلم «العار».. غواصون يعثرون على 25 كيلو كوكايين في قاع البحر

على طريقة تهريب وتخزين المخدرات في فيلم العار الذي قدمه الفنان الراحل نور الشريف، اكتشف غواصون في «كي ويست» بولاية فلوريدا، أكثر من 12 عبوة من الكوكايين في المحيط الأطلسي.

وأعلن مكتب مأمور مقاطعة مونرو عن هذا الاكتشاف، قائلًا إن الغواصين عثروا على 25 كيلو من العبوات المغلفة بشكل فردي من الكوكايين، والتي كانت موجودة على عمق 30 متر تقريبًا تحت الماء، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

اعتقد الغواصون أنها قمامة في قاع البحر

وذكر الغواصون أنهم كانوا يزيلون ما اعتقدوا أنه قمامة عندما تم الاكتشاف، وسلم مكتب المأمور المخدرات إلى دورية الحدود الأمريكية.

يأتي الاكتشاف في أعقاب اكتشاف سابق هذا الشهر، حيث عثر أحد رواد الشاطئ في فلوريدا كيز على ما يقرب من 30 كيلوجرامًا من الكوكايين تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار.

وهذه ليست المرة الأولى، حيث صادر خفر السواحل الأمريكي، في شهر يناير الماضي أكثر من طن من الكوكايين بقيمة 32 مليون دولار بالقرب من فلوريدا، ووقعت عملية الضبط في المياه الدولية للبحر الكاريبي خلال حالتين منفصلتين، بحسب خفر السواحل.