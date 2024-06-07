طريقة عمل الكركديه الساقع بنكهات مختلفة.. أحلى من الجاهز

الكركديه من المشروبات المرطبة على القلب في الحر، ويمكن عمل كمية تكفي لمدة يومين، وحفظهما في الثلاجة، بالإضافة إلى النكهات المختلفة، على حسب رغبة كل شخص، لذا يبحث البعض على طريقة عمل الكركديه الساقع.

طريقة عمل الكركديه الساقع

أوضحت الشيف ساندرا مكاري ببرنامج «بالهنا والشفا» على قناة cbc sofra، طريقة عمل الكركديه الساقع، بنكهات وطرق مختلفة.

المقادير:

قطع زنجبيل فريش ويمكن استخدام الزنجبيل البودرة.

4 قطع من الكركديه.

زهور كركديه مجففة.

عسل أبيض ويمكن استبداله بالسكر.

مكعبات ثلج مجروشة.

طريقة عمل الكركديه الساقع:

يذوب الكركديه في المياه، ثم يضاف الزنجبيل والعسل والثلج، ويقلب جيدًا، ويقدم في كاسات.

عصير الكركديه الساقع بالرمان

المقادير:

عصير كركديه جاهز، أي كركديه مذوب في المياه.

رمان حب.

مياه مثلجة.

عسل نحل أو سكر أبيض.

ثلج مجروش.

سيرب رمان أو صوص رمان، ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة عمل الكركديه الساقع بالرمان:

في الخلاط يوضع عصير الكركديه، وحبوب الرمان والعسل الأبيض، والسيرب، بالإضافة إلى كمية من الثلج، ويخفق جيدًا لمدة دقيقة، ثم يوضع في كاسات التقديم.

الكركديه الساقع بالبرتقال

المقادير:

كركديه بارد، كركديه مذاب في المياه الساقعة.

كوب عصير برتقال فريش أو معلب.

نصف كوب عصير ليمون.

ماء ورد.

ماء زهر

للتقديم:

ثلج مجروش.

نعناع فريش.

شرائح برتقال حسب الرغبة.

طريقة عمل الكركديه الساقع بالبرتقال:

في كاسات التقديم توضع حلقات البرتقال، وأوراق النعناع والثلج المجروش، ويوضع خليط الكركديه مع عصير البرتقال وعصير الليمون وماء الزهر وماء الورد، ويقدم باردًا.