قبل عيد الأضحى.. أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق ومزارع الماشية

تشهد أسواق الماشية رواجا كبيرا بسبب الإقبال على شراء الأضاحي، وبحسب شعبة القصابين فإنّ أسعار الأضاحي 2024 مستقرة مقارنة بالعام الماضي 2023 ولا توجد فروق في الأسعار بسبب تراجع أسعار الأعلاف خلال العام الجاري، ويتزايد الطلب على الشراء مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى الموافق 16-6-2024 الجاري.

أسعار الأضاحي 2024

وتستعرض الوطن أسعار الأضاحي 2024 اليوم في أسواق الماشية، بحسب شعبة القصابين، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن قائم 115 جنيهًا، بينما تراوح سعر لحم العجول صغير السن للذكور قائم 165 جنيهًا، وبلغت أسعار الخراف قائم نحو 200 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ150 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ160 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

وبلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 110 جنيهات، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 لـ145 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 245 جنيهًا، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 165 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 200 جنيه.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و210 جنيهات.

- سعر الخروف يتراوح بين 6 حتى 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280-340 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 240 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 240 جنيهًا.

- وصل سعر السجق المستورد إلى 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي

- تراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 320 و340 جنيهًا بانخفاضات تصل لـ20 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 340 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 حتى 320 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الكندوز اليوم 380 جنيهًا للكيلو.