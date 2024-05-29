انخفاض جديد في أسعار الأضاحي اليوم.. اعرف الكيلو قائم بكام

شهدت أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024، انخفاضًا جديدًا في سعر الكيلو قائم، سواء في سعر خروف العيد أو الماعز، وكذلك العجول البقري والجاموسي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة وقُبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف بصورة كبيرة، فضلًا عن طرح أضاحي بأسعار مخفضة في منافذ وزارتي الزراعة والتموين.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها بكل مكان.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024

وكشف مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن انخفاض أسعار الماشية الحية اليوم في الأسواق، موضحًا أنّه من المقرر أن تشهد المزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنّ أسعار الماشية الحية اليوم جاءت كالآتي:

سعر كيلو العجول قائم اليوم سجل ما بين 175 وحتى 185 جنيها للذكور، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري قائم للإناث ما بين 155 وحتى 163 جنيها.

وفيما يخص أسعار الأضاحي 2024 للجاموس، فإنّ سعر كيلو اللحوم الحية الجاموسي للذكور يتراوح بين 140 و145 جنيها، بينما سجل في الإناث ما بين 130 و135 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم سجل ما بين 200 وحتى 220 جنيها.

سعر كيلو الجديان قائم اليوم

سجلت أسعار الماعز البلدي ما بين 220 و250 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وفيما يخص أسعار اللحوم اليوم في محافظة الفيوم، جاءت كالآتي:

أسعار اللحوم البلدية العجالي بمركز إطسا سجلت ما بين 350 و380 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم البلدية العجالي بمركز إبشواي ما بين 340 و360 جنيها للكيلو.

أما أسعار اللحوم البلدية العجالي بمركز سنورس سجلت ما بين 320 و340 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية العجالي بمركز طامية ما بين 300 و340 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم البلدية العجالي بمدينة الفيوم ما بين 380 و420 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضأن بالفيوم

وترواحت أسعار لحوم الضأن المذبوحة للخرفان والماعز ما بين 400 وحتى 450 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وبحسب الغرفة التجارية، فإنّ أسعار اللحوم المجمدة اليوم جاءت كالآتي:

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم سجلت ما بين 230 وحتى 250 جنيها للكيلو.

وبلغ أسعار اللحوم المجمدة الهندي اليوم ما بين 230 وحتى 250 جنيها للكيلو.

أما أسعار اللحوم السودانية اليوم وكذلك الإثيوبي سجلت نحو 280 جنيها.