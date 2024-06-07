تهنئة العشر من ذي الحجة.. عبارات ورسائل للأهل والأحباب (صور)

بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة، حاملة معها أجواء روحانية مميزة تضفي السعادة على قلوب المسلمين، باعتبار تلك الأيام فرصة كبيرة للتقرب إلى الله من خلال الصيام وتلاوة القرآن وكثرة الذكر والدعاء، ومع هذا يزداد اهتمام المسلمين بمشاركة عبارات وصور تهنئة العشر من ذي الحجة، مع أقاربهم وأصدقائهم في تلك الأجواء المميزة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

عبارات تهنئة العشر من ذي الحجة

نستعرض في التقرير التالي عبارات وصور تهنئة العشر من ذي الحجة، كالتالي:

نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتكم ويقوي إيمانكم وصحّتكم، ويرفع قدركم ويشرح صدركم، ويسهل أمركم، ويجعلكم في العشر الأوائل من ذي الحجة من أهل الجنة ومن عتقائه من النار.

كل عام والأمة الإسلامية بصحة وهناء وسعادة، اللهم اجعلنا في العشر الأوائل من العتقاء من النار.

أتمنى من الله أن تخرجوا من الأيام العشر مغفور لكم، وتملكوا حياة أفضل ورضًا من الله ورحمة ورضوانًا.

طهر الله قلبك، وأزاح همّك وغفر ذنبك وكثّر من أحبابك وبارك في عملك، وفرّج كربك وأصلح لك دنياك ودينك، وسدد رأيك وبارك الله في يومك لغدك. كل عام وأنت بخير.

أيام عشر مباركات عليكم، أسأل الله العظيم أن يتقبّل منكم طاعاتكم وصلاتكم وصيامكم، وأن يجعل هذه الأيام في ميزان حسناتكم.

رسائل تهنئة العشر من ذي الحجة