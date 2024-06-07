تهنئة العشر من ذي الحجة.. عبارات ورسائل للأهل والأحباب (صور)
كتب:
آية الله الجافي
01:27 م | الجمعة 07 يونيو 2024
عبارات ورسائل تهنئة العشر من ذي الحجة
بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة، حاملة معها أجواء روحانية مميزة تضفي السعادة على قلوب المسلمين، باعتبار تلك الأيام فرصة كبيرة للتقرب إلى الله من خلال الصيام وتلاوة القرآن وكثرة الذكر والدعاء، ومع هذا يزداد اهتمام المسلمين بمشاركة عبارات وصور تهنئة العشر من ذي الحجة، مع أقاربهم وأصدقائهم في تلك الأجواء المميزة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.
عبارات تهنئة العشر من ذي الحجة
نستعرض في التقرير التالي عبارات وصور تهنئة العشر من ذي الحجة، كالتالي:
- نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتكم ويقوي إيمانكم وصحّتكم، ويرفع قدركم ويشرح صدركم، ويسهل أمركم، ويجعلكم في العشر الأوائل من ذي الحجة من أهل الجنة ومن عتقائه من النار.
- كل عام والأمة الإسلامية بصحة وهناء وسعادة، اللهم اجعلنا في العشر الأوائل من العتقاء من النار.
- أتمنى من الله أن تخرجوا من الأيام العشر مغفور لكم، وتملكوا حياة أفضل ورضًا من الله ورحمة ورضوانًا.
- طهر الله قلبك، وأزاح همّك وغفر ذنبك وكثّر من أحبابك وبارك في عملك، وفرّج كربك وأصلح لك دنياك ودينك، وسدد رأيك وبارك الله في يومك لغدك. كل عام وأنت بخير.
- أيام عشر مباركات عليكم، أسأل الله العظيم أن يتقبّل منكم طاعاتكم وصلاتكم وصيامكم، وأن يجعل هذه الأيام في ميزان حسناتكم.
رسائل تهنئة العشر من ذي الحجة
- أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة، خير الأيام عند الله، تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال، وكتب لكم الأجر وبلغكم يوم النحر، وبيض وجوهكم يوم الحشر.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار.
- كل عام وأنتم بخير علينا وعليكم جميعًا، أتمنى لك ولأسرتك أياما عشرًا مباركة وسعيدة، وأن تبدأ بها حياةً جديدة وصفحةً بيضاء من حياتك.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لأداء فريضة الحج أو عمرة في هذه الأيام المباركة.