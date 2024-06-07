عيد الأضحى الاثنين أو الثلاثاء.. دول إسلامية تستطلع هلال ذي الحجة اليوم

تنتظر بعض الدول الإسلامية رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم، من أجل تحديد موعد عيد الأضحى 2024، بعد إعلان السعودية ومصر رؤية هلال شهر ذي الحجة أمس، وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى، الأحد 16 يونيو الجاري.

وذكر مركز الفلك الدولي، أن هناك تباينًا في موعد عيد الأضحى في الدول الإسلامية، إذ تحدد بعض الدول تلك المواعيد بناءً على رؤية هلالها دون الاعتماد على الدول الأخرى.

دول تتحرى هلال ذي الحجة اليوم

أشار المركز إلى أن بعض الدول التي تعتمد رؤية هلال شهر ذي الحجة على المستوى المحلي هي: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، إضافة إلى معظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

بعض الدول مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران والمغرب وغانا، تتحرى هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة، وبناءً على ذلك ستحدد موعد عيد الأضحى في تلك الدول، وقد يكون يوم الاثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

اليوم غرة ذي الحجة في مصر والسعودية

ومن جهة أخرى، أعلنت بعض الدول أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 16 يونيو هو موعد عيد الأضحى في تلك الدول، ومن بينها المملكة العربية السعودية ومصر.

تحديد يوم الوقوف على عرفات

أما فيما يتعلق بفريضة الحج، يلتزم جميع الحجاج بما يُعلن رسمياً في السعودية، وبالتالي يكون الوقوف على جبل عرفات يوم السبت 15 يونيو الجاري، أما بالنسبة لموعد عيد الأضحى في الدول الإسلامية، فهناك اختلاف في الآراء بين الفقهاء، إذ يرى بعضهم أنه لا يوجد فرق بين عيد الأضحى والأعياد الأخرى، وأنه يمكن أن يختلف موعد عيد الأضحى بين الدول الإسلامية بناءً على رؤية هلالها المحلية.