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«التعليم» تنشر فيديو لطلاب الثانوية العامة بأهم التعليمات قبل الامتحانات

كتب:

أميرة فكري
02:16 م | الجمعة 07 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشاديا بعنوان «تعليمنا مستقبلنا»، ويتضمن التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها قبل دخول اللجان وفي أثناء أداء الامتحانات، والتي من المقرر انطلاقها الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

كما يتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من إجراءات التفتيش، والمحظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومن بينها الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان، والذي يُعرّضهم للمساءلة القانونية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «الدور الأول» للعام الدراسي 2023 - 2024.

إرشادات يجب اتباعها

1- تفتيش دقيق بالعصا الإلكترونية قبل دخول الامتحان.

2- ممنوع أجهزة الإرسال أو الاستقبال.

3- ممنوع الهواتف المحمولة والتابلت.

4- مراعاة الوصول في الوقت المحدد وعدم التاخر عن موعد بدء الامتحان لأكثر من 15 دقيقة إلا بعذر مقبول لرئيس اللجنة.

محظورات داخل اللجان

- الغش والتخاطب مع الغير يعرضك لإلغاء الامتحان.

- مخالفة التعليمات تعرضك للمساءلة القانونية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية إلى الملاحظ يدًا بيد بعد انتهاء وقت الامتحان.

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بقلم أميرة فكري