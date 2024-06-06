خطأ شائع يقع فيه أولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية العامة.. يوتر الأبناء

أيام قليلة تفصلنا عن بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، التي تحدد وجهة الطلاب الدراسية، وفي هذه الفترة يضع بعض أولياء الأمور أحلامهم وطموحاتهم فوق عاتق أبنائهم، دون الاهتمام بالتأثير السلبي الذي يحدثه الضغط النفسي الناتج عن ذلك.

كيفية التخلص من التوتر في امتحانات الثانوية

الدكتور أحمد هارون استشاري العلاج النفسي، تحدث خلال برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على قناة الحياة، عن كيفية التخلص من التوتر والضغط العصبي فيأ ثناء امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن بعض أولياء الأمور يقعون في خطأ يؤثر سلبًا على أبنائهم، مؤكدًا أن أمنيات الأهالي في الثانوية العامة تؤرق الأبناء وتسبب لهم التوتر والقلق وضياع التركيز.

نصائح لأولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية

استشاري العلاج النفسي نصح أولياء الأمور، بضرورة تغيير طريقة تفكيرهم النمطية مع أبنائهم في المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه إذ تفهم الآباء سيكولوجية هذه المرحلة، سيفيدون أبنائهم قبل دخول الكليات المرغوبة.

الأبناء لديهم وعي أكبر من أولياء أمورهم

يرى «هارون» أن الأبناء لديهم نسبة وعي أكبر من أولياء أمورهم، لكن بعض الطلاب يضعون أنفسهم في ضغط نفسي يهدر منهم الفرص الجيدة، نتيجة القلق والتوتر، مما يجعل العقل العاطفي يعمل بدلا من التحليلي.