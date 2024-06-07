«الجيزة»: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، المقرر انعقادها في الفترة من 10 يونيو الجاري حتى 20 يوليو المقبل.

وأكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤدي فيها 87264 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة، الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهود الجهاز التنفيذي والتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

عدم السماح بوجود أي إشغالات

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشددا على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الأمنية لتأمين أنشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين مقرات لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوى أو معوقات، وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيراً إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في اللجان كافة.

متابعة سير الامتحانات

ومن جانبه أكد اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توفير 48 استراحة وتزويدها بوسائل الراحة للمراقبين، لافتا أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.