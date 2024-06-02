نشأت الديهي: الشعب والحكومة في مركب واحدة

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، تأييده فكرة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، حتى لا يوجد سعرين لسلعة واحدة، ما يؤدي إلى وجود فساد، ويزيد من نسبة هدر موارد الدولة.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، مساء الأحد، أن فتح ملف الدعم في حاجة إلى جراءة كبيرة، معقبًا: «الشعب والحكومة في مركب واحدة، كلنا مع بعض، والشيلة لازم كلنا نشيلها مع بعض، لازم نتحمل بعض الآلام، لحصد بعض المكاسب مستقبلاً».

ولفت الديهي، إلى أن الدولة عليها أن ترفع كفاءة القطاعات والوزرات المختلفة، لتقليل التكلفة، على سبيل المثال تقليل الهدر الموجود في محطات الكهرباء.

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم، إلى أن كل ما يجري في المحيط الإقليمي، يُؤثر سلبًا على الداخل المصري، خاصة الوضع الاقتصادي والأمني، مضيفًا أن العالم تغير وعلينا أن ننخرط في التجارب التي تناسب الاقتصاد المصري.