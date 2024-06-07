تكثيف حملات النظافة في محيط لجان الثانوية العامة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات في جو هادئ ومستقر، تزامنا مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الاثنين المقبل.

تحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2023 -2024.