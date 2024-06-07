محافظ المنوفية: جاهزون لاستقبال 38 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

وشدد المحافظ في بيان، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، بضرورة تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب، مؤكدًا بأنه لن يُسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.

فيما كشف محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من تجهيز 104 لجان لاستقبال 37 ألف و809 طلاب وطالبات على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.

التعاون مع الجهات الأمنية لتأمين مقرات اللجان

وأشار في بيان، إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة الثانوية العامة، وكذا التأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، مؤكداً على أنه جرى التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية .