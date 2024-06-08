أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024.. «اعرف الطن بكام»

أعلنت شركات ومصانع الحديد، عن تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 8-6-2024 في المصانع والشركات، وتشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار في الأسعار متأثرة باستقرار سعر الدولار في البنوك وتوافره للمستوردين.

سعر طن الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و300 جنيه للطن في المصنع اليوم، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و200 جنيه للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس، وفق المعلن من الشركات والمصانع على صفحاتها الرسمية على الإنترنت.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 8-6-2024، نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و5004 جنيهات للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و150 جنيها للطن للمستهلك.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و100 جنيه للطن من المُستهلك.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.