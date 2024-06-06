سعر طن الحديد اليوم 6-6-2024 في المصانع والمخازن.. الاستثماري بكام؟

أعلنت شركات ومصانع الحديد عن سعر طن الحديد اليوم الخميس 6-6-2024، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و400 جنيه للطن في المصنع اليوم، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و400 جنيه للمستهلك مقارنة بأسعار أمس.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 6-6-2024، نحو 41 ألفًا و600 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و400 جنيه للطن من المُستهلك.

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و850 جنيه للطن للمستهلك.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و750 جنيها للطن للمستهلك.