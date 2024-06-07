سعر طن الحديد اليوم الجمعة 7-6-2-2024 في المصنع وللمستهلك

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و200 جنيه للطن في المصنع اليوم، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و100 جنيه للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس وفق المعلن من الشركات والمصانع على الصفحات الرسمية الصادرة عنها بالإنترنت.

سعر طن الحديد اليوم

«الوطن» ترصد سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 7-6-2024، نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و250 جنيه للطن للمستهلك.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و450 جنيها للطن للمستهلك.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و200 جنيه للطن من المُستهلك.